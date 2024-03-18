Ordu'da polisten zaferin 109'uncu yılına özel klip

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla özel bir klip hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli amirler, polis memurları ve mahalle bekçileri tarafından, kentin tarihi ve turistik noktalarında klip çekildi.

Emniyet mensuplarının "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" türküsünü seslendirdiği klip, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin her döneminde vatan topraklarını korumak ve kollamak için önüne konan engelleri aşan bu milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde; huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu toprakları canımız pahasına korumaya devam edecek ve 109 yıl önceki bağımsızlık ruhunu aynı kararlılık, aynı azimle ilelebet yaşatacağız. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yaşadığımız bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhlar şad, mekanları cennet olsun."