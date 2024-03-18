Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da polisten zaferin 109'uncu yılına özel klip

        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla özel bir klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 18.03.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da polisten zaferin 109'uncu yılına özel klip
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla özel bir klip hazırladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli amirler, polis memurları ve mahalle bekçileri tarafından, kentin tarihi ve turistik noktalarında klip çekildi.

        Emniyet mensuplarının "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" türküsünü seslendirdiği klip, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

        Görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

        "Tarihin her döneminde vatan topraklarını korumak ve kollamak için önüne konan engelleri aşan bu milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde; huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu toprakları canımız pahasına korumaya devam edecek ve 109 yıl önceki bağımsızlık ruhunu aynı kararlılık, aynı azimle ilelebet yaşatacağız. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yaşadığımız bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhlar şad, mekanları cennet olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        Milli güreşçi Karavuş'un yeni hedefi Paris 2024 Olimpiyatları
        Milli güreşçi Karavuş'un yeni hedefi Paris 2024 Olimpiyatları
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Ünye'de 4 çocuk annesi dolmuş şoförlüğü yaparak aile ekonomisine katkı sağl...
        Ünye'de 4 çocuk annesi dolmuş şoförlüğü yaparak aile ekonomisine katkı sağl...
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Rekabet Kurulunun kararına ilişk...
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Rekabet Kurulunun kararına ilişk...
        Ordu Valisi Erol, Çamaş ve Kabataş ilçelerini ziyaret etti
        Ordu Valisi Erol, Çamaş ve Kabataş ilçelerini ziyaret etti
        Ordu'da judo antrenörlük kursu başladı
        Ordu'da judo antrenörlük kursu başladı