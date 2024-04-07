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        Haberler Yaşam Ormanın hayaleti bu sefer çatı arasında görüntülendi

        Ormanın hayaleti bu sefer çatı arasında görüntülendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde Ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, bir ahırın çatı arasında görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:19
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        Ormanın hayaleti bu sefer çatı arasında
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        Doğada nadir olarak göründüğü için Ormanın hayaleti olarak adlandırılan vaşak, Sivas’ın Zara ilçesi Eymir köyünde bir ahırın çatı arasında fark edildi.

        Köpek saldırısı sonrası korkup kaçan vaşak ahırın çatı arasına sığındı. O anları fark eden ahır sahibi köpeği bölgeden uzaklaştırdıktan sonra hemen cep telefonuna sarıldı.

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen vaşak bir süre sonra doğaya çıkarak gözden kayboldu.

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