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Ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı

Ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
Ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
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AA

Covid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi.

Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başlatılmıştı.

Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitime, haftada 2 gün olacak şekilde bugün geçildi.

Öğrenciler, okul bahçesinde, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde toplandı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra ilk ders zili çaldı, öğrenciler öğretmenleri eşliğinde, sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıflarına alındı.

TELAFİ EĞİTİMİ 2 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Eğitimler, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda sürdürülecek. Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı katılabilecek.

İstanbul
Salgını tedbirleri kapsamında bir süre çevrim içi derslerine devam eden öğrenciler, yeniden sınıflarına girerek ders başı yaptı.

Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu'nda, öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sırayla okula girdi.

Öğrenci Burhan Sakallıoğlu, yeniden okula geldiği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Okulu çok özledim. Arkadaşlarıma kavuştum. Eski arkadaşlarımı gördüm." dedi.

Öğrenci Arda Ege, sabah erken kalkıp okula geldiğini anlatarak, "Okulu özlemiştim. Okula gelmek önemli." diye konuştu.

İzmir

Toplam 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu kentte salgın nedeniyle okullarından ayrı kalan 23 bin 825 ortaokul ve 183 bin 794 lise öğrencisi yeniden arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Bornova ilçesindeki Hilal Necmiye Hüsnü Atabek Ortaokulunda eğitim gören 6. sınıflar, yeniden okullarına gelmenin heyecanını yaşadı. Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi.

Okul bahçesinde sıraya giren öğrencilere okul idarecileri tarafından salgın tedbirleri anlatıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini dezenfekte etti. Öğrenciler sınıflara ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafeye uygun olarak alındı.

Trakya

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, ortaokul öğrencileri yüz yüze eğitime başlamanın sevincini yaşadı.

Salgın tedbirleri kapsamında derslere çevrim içi giren öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarına geldi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler salgın tedbirlerine uyularak okul binasına alındı.

Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alarak okullarına gelen öğrenciler, zilin çalmasıyla ders başı yaptı.

Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşenaz Öztürk, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediğini söyledi.

Kırklareli Atatürk Ortaokuluna sabah saatlerinde gelen öğrenciler de büyük sevinç yaşadı.

Bazı öğrenciler futbol maçı yaparken, bazıları okulun bahçesindeki "Zeytin" adını verdikleri köpek ile oynadı.

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