Örtü altı üretim atığı elektriğe dönüşüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde örtü altı üretimin yoğun olduğu yerlerde sürdürülen "Sera Atıklarının Toplanması" projesi bu yıl da devam ediyor.

Yeni sezona hazırlık yapmak isteyen üreticilere destek olan Büyükşehir Belediyesi, tarlasından topladığı organik atıkları boş arazilere, orman veya yol kenarlarına bırakan üreticileri bu dertten kurtarıyor. Tarlalardan çıkan organik atıklar toplanarak, katı atık ve bertaraf tesisine ulaştırılıyor. Bu sayede üreticiler işçi ve iş yükü maliyetinden kurtuluyor.

"ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANIYORUZ"

Akdeniz ilçesinde örtü altı yetiştiriciliğin yapıldığı Kazanlı, Karacailyas, Adanalıoğlu ve Abdullah Şahutoğlu mahallelerini pilot mahalle olarak belirlediklerini vurgulayan Seçkin, "Üreticilerimiz, mahallelerde belirlediğimiz atık toplama noktalarına bitkisel atıklarını getiriyorlar. Biz de bu atıkları Sarıibrahimli'de bulunan katı atık depolama ve geri dönüşüm bertaraf tesisimizde götürerek elektrik enerjisi üretiminde kullanıyoruz" diye konuştu.

"ÜRETİCİYİ CİDDİ MALİYETTEN KURTARIYOR"

Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Kazım Can da eylül-ekim aylarında başlayan ekim sezonunun temmuz-ağustos aylarında bittiğini ifade etti. Sezon sonunda üreticilerin tarlalarından topladıkları organik atıkları çevreye bıraktıklarını belirten Can, "Büyükşehir Belediyesi, bu organik atıkları çevre kirliliği olmaması için, her yıl döküm sahasına götürüyor. Böylece üreticiyi de ciddi bir maliyetten kurtarıyor. Bu sayede araziler atıl kalmıyor ve çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor" dedi.