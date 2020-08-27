ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının spor camiasındaki yankıları sürüyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Osaka, "Hepinizin bildiği gibi oynayacak yarı final karşılaşmam vardı. Ama ben sporcudan önce siyahi bir kadınım ve siyah bir kadın olarak tenis oynamamın izlenmesinden önce ele alınması çok daha acil konular olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Oynamayacak olmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini bildiğini belirten Osaka, "Ama çoğunluğunu beyaz insanların oluşturduğu bir sporda böyle bir tartışma başlatabilirsem, attığım adımı başarılı olarak görürüm." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

WESTERN&SOUTHERN AÇIK'A 1 GÜN ARA

Kadınlar Tenis Birliği (WTA),Western & Southern Açık ve ABD Tenis Federasyonu (USTA) ile ortak karar doğrultusunda ırkçılığa tepki olarak oyunlara bir gün ara verildiğini duyurdu.

WTA'dan yapılan açıklamada organizasyonun bugün dondurulduğu, oyunlara yarın devam edileceği belirtildi.