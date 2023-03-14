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Oscar Ödülü'nün hikayesi nedir ve ismini nereden alır?

Dünyanın en prestijli ödüllerinden birisi "Akademi Ödülleri" geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. Oscar Ödülü'nün geçmiş tarihi ve merak edilenlerini sizler için derledik. İşte, Oscar Ödülü'nün hikayesi...

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  • Oscar Ödülü'nün hikayesi nedir ve ismini nereden alır? İlk Oscar Ödülü kime ve ne zaman verildi?

    1929'DAN BERİ OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULUYOR

    Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ilk kez 1929'da Los Angeles'ta dağıtılmaya başlayan Oscar Ödülleri, dünyanın bilinen en eski sinema ödülü olma özelliğini taşıyor.

    Oyuncular ve sinema emekçilerinden oluşan 6.000 üyeye sahip Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin kuruluş amacı, sinema sanatının gelişimine katkı sağlamak. 1927 Mayıs ayında sinema dünyasının ünlü isimlerinden oluşan 36 kişilik grupla çalışmalara başlayan organizasyonun ilk başkanı Douglas Fairbanks'dir. Akademi'nin 2009'dan beri başkanı Tom Sherak'tır.
  • Oscar Ödülü'nün hikayesi nedir ve ismini nereden alır? İlk Oscar Ödülü kime ve ne zaman verildi?

    İLK OSCAR ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

    Söylentilere göre ilk Oscar Ödülü 11 yaşındaki Alman kurt köpeği Rin Tin Tin'e verilecekti. 1918'de savaş sırasında Fransa'da ABD'li bir havacı tarafından kurtarılan köpek, kısa sürede Hollywood dünyasında ün yapmıştı.

    Rin Tin Tin toplamda 27 filmde rol aldı ve bunların dördü 1929'da çekildi. O sıralar yeni kurulan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ilk Oscar'ın bir köpeğe verilmesinin yanlış algılanabileceğini düşünmüştü ve en çok oyu Rin Tin Tin almasına rağmen ilk Oscar Ödülü'nü Alman aktör Emil Jannings'e verdi.

     
  • Oscar Ödülü'nün hikayesi nedir ve ismini nereden alır? İlk Oscar Ödülü kime ve ne zaman verildi?

    OSCAR HEYKELİ ALTIN MI?

    Oscar heykeli, 34.3 cm boyu ve 3.6 kg ağırlığı ile bir film makarasının üstünde, elinde kılıçla ayakta duran Ortaçağ şövalyesi olarak tasarlanır.

    Başlangıçta bronz olarak dökülen heykel, 1930'ların ortalarından itibaren Britanya metali üzerine bakır, gümüş nikeli ve 24 ayar altın kaplama olarak imal edilmeye başladı.
  • Oscar Ödülü'nün hikayesi nedir ve ismini nereden alır? İlk Oscar Ödülü kime ve ne zaman verildi?

    HEYKEL OSCAR ADINI NEREDEN ALDI?

    Oscar heykelinin sanat tasarımı MGM stüdyolarının baş sanat direktörü Cedric Gibbons'a ait. 1920'lerin Fransa kaynaklı Art Deco akımından esinlenmiştir.

    Heykelin resmi ve ilk adı Akademi Başarı Ödülü'dür. Ancak 1934'ten beri ödüle herkes Oscar demiştir. Bunun sebebi ise Akademi kütüphanecisi Margaret Herrick heykeli ilk gördüğünde, Oscar amcasına benzediğini söylemiştir. O sırada Herrick'in yakınlarında bulunan gazeteci bunu duyar ve "Oscar" ağızdan ağıza dolaşır. 
  • Oscar Ödülü'nün hikayesi nedir ve ismini nereden alır? İlk Oscar Ödülü kime ve ne zaman verildi?

    1934 yılında düzenlenen 6. Oscar Ödülleri'nde Hollywood yazarı Sidney Skolsky, Katharine Hepburn'ün En İyi Aktris Ödülü'nü kazandığını anlattığı yazıda ödülden "Oscar Amca" diye bahseder ve 1939'da artık ödülün adı "Oscar" olarak resmileşir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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