Bazı teoriler yağların vücuttan sindirim boşaltımı yoluyla atıldığı yönünde. Ancak bilime göre yağların vücuttan atılması o kadar basit değil.

YAĞ SAYISI ARTMIYOR, KAPASİTESİ ARTIYOR

Öncelikle bilinmesi gerekenlerden birisi, yağ hücrelerinin sanıldığı gibi sayılarının azalıp artan hücreler olmadığıdır. Vücudumuzdaki yağ hücreleri, ergenlik dönemine kadar gelişir ve daha sonra sabit kalır. Yani kilo alındığı zaman yağ hücresi sayısı değil kapasitesi artar.