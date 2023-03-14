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Vücutta yakılan yağ nasıl atılır ve gider?

Spor veya diyet yaparak kilo vermeyi çoğu insan hayatı boyunca bir dönem denemiştir. Kilo almak basit şekilde vücuda alınması gereken kalorinin üzerinde alınan miktar olarak tanımlanabilir. Peki, kilo verdiğimizde yakılan yağlar nereye gider ve vücuttan nasıl atılır? Bu sorunun cevabını sizler için araştırdık ve derledik.

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  • Vücutta yakılan yağ nasıl atılır ve gider?

    YAĞLAR NEREYE GİDİYOR?

    İnsanlar fazla kilolarını verebilmek için veya formda kalabilmek için çeşitli diyet türleri yapıyor. Diğer bir çözüm ise düzenli egzersiz yapmak. Sağlıklı bir diyet ve sporla yakılan yağların nereye gittiği ve vücuttan nasıl atıldığına dair birden fazla teori var.
  • Vücutta yakılan yağ nasıl atılır ve gider?

    Bazı teoriler yağların vücuttan sindirim boşaltımı yoluyla atıldığı yönünde. Ancak bilime göre yağların vücuttan atılması o kadar basit değil.

    YAĞ SAYISI ARTMIYOR, KAPASİTESİ ARTIYOR

    Öncelikle bilinmesi gerekenlerden birisi, yağ hücrelerinin sanıldığı gibi sayılarının azalıp artan hücreler olmadığıdır. Vücudumuzdaki yağ hücreleri, ergenlik dönemine kadar gelişir ve daha sonra sabit kalır. Yani kilo alındığı zaman yağ hücresi sayısı değil kapasitesi artar.
  • Vücutta yakılan yağ nasıl atılır ve gider?

    Sağlıklı bir diyet ve spor sonucu yakılan yağların nereye gittği çoğu insanın aklına gelmiştir. Bilim insanı Ruben Meerman'da bu soruyu düşünmüş ve araştırmıştır. Meerman yaptığı araştırmada 15 kilo vererek soruya açıklık getirmiştir.
  • Vücutta yakılan yağ nasıl atılır ve gider?

    YAĞ VÜCUTTAN NASIL ATILIR?

    Araştırmalar sonucunda, yağ yakma sürecindeki çoğu kilo ve yağ solunum yolu ile atılıyor. Yüzde 84'ü büyük bir oranda karbondioksite dönüşüyor ve akciğer tarafından yağlar suya dönüşerek, ter, idrar, nefes yoluyla vücut sıvısı olarak atılıyor. Bu nedenle spor yaparken nefes kontrolü oldukça önemli rol oynuyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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