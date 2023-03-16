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Balıklıgöl balıklarının özelliği nedir ve neden yenmez?

Şanlıurfa şehir merkezinin güneybatısında yer alan Balıklıgöl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindedir, derinliği ise 3-5 metre civarındadır. Balıklıgölü'n içerisinde efsanelerde geçen kutsal balıklar bulunur. Peki,Balıklıgöl'ün içerisinde kutsal balıkların özelliği nedir ve neden yenmezler?

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  • Balıklıgöl balıklarının özelliği nedir, neden yenmez ve sırrı nedir?

    BALIKLIGÖL'DEKİ BALIKLARIN SIRRI NEDİR?

    Balıklıgöl diğer adıyla Aynzeliha ve Halil-Ür Rahman Gölü olarak bilinir. İslam haricinde Yahudi ve Hristiyan dinlerinde de Balıklıgöl'ün yeri önemlidir. Efsaneye göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra, mucize gerçekleşir ve etraf gül bahçesine dönüşür. Bu mucizenin gerçekleştiği yerin Balıkgöl ve çevresi olduğuna inanılır.
  • Balıklıgöl balıklarının özelliği nedir, neden yenmez ve sırrı nedir?

    BALIKLARIN TÜRÜ NEDİR?

    Efsanelere konu olan gölün içerisindeki balık türleri sazandır. Bu balıklara halk arasında saygı duyulur ve kesinlikle yenilmez. Rivayete göre, Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra, Nemrut'un kızı Zeliha'da Hz. İbrahim'i çok sevdiği için ateşe atılmasına dayanamaz ve kendisini ateşe atar, böylelikle düştüğü yer Balıklıgöl'e dönüşür.
  • Balıklıgöl balıklarının özelliği nedir, neden yenmez ve sırrı nedir?

    BALIKLIGÖL'DEKİ BALIKLAR NEDEN YENMEZ?

    Halk arasında balıkların kutsal olduğuna inanılır ve yiyenlerin hastalandığı söylenir. Gölde bıyıklı sazan balıkları bulunur. Bu tür zehirli olduğundan yenmesi insan sağlığı açısından sakıncalıdır.
  • Balıklıgöl balıklarının özelliği nedir, neden yenmez ve sırrı nedir?

    Bir diğer görüşe göre balıkların Hz. İbrahim'in soyundan geldiği düşünülür bu nedenle dokunulması yasaktır. Dini ve tarihi açıdan çok büyük bir öneme sahip olan Balıklıgöl, Şanlıurfa'nın en önemli simgelerinden birisidir.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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