GPT-4'E NASIL ERİŞİLİR?

Eğer GPT-4 dil modelini denemek istiyorsanız, ChatGPT+ için ücretli abone olmanız gerekiyor. ChatGPT+, ChatGPT'nin premium versiyonu olarak geçiyor.

OpenAI hesabınıza giriş yapın, eğer ücretli üyelik sahbi değilseniz, ChatGPT ile konuşursunuz, abone ücretini ödedikten sonra GPT-4 yani ChatGPT+'ya erişebilirsiniz.

GPT-4'e geçmek için solda yer alan menüden "Upgrade to Plus - Plus'a yükseltin" seçeneğine tıklayarak adımları takip edin.