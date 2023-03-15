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ChatGPT'nin daha gelişmiş versiyonu GPT-4 çıktı! Nasıl kullanılır?

Yapay zeka üreticisi OpenAI en iyi ürününü geçtiğimiz Salı yayınladı. GPT-4 adlı yeni nesil dil modeli, ChatGPT adıyla dünyaya adını duyuran yapay zekanın ilerisinde bir teknoloji. Peki, GPT-4 kimler kullanabilir ve özellikleri nelerdir?

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  • ChatGPT'nin daha gelişmiş versiyonu GPT-4 çıktı! GPT-4 nedir ve nasıl kullanılır?

    GPT-4 NEDİR?

    ChatGPT'nin aksine GPT-4 herkesin ücretsiz kullanabileceği bir hizmet sunmuyor. OpenAI 2018'den bu yana kendi GPT dil modellerini üretiyor.  GPT-4'den önce, yayınlanan GPT-3 dil modeli ChatGPT'nin kendisiydi. 

     
  • ChatGPT'nin daha gelişmiş versiyonu GPT-4 çıktı! GPT-4 nedir ve nasıl kullanılır?

    GPT-4'E NASIL ERİŞİLİR?

    Eğer GPT-4 dil modelini denemek istiyorsanız, ChatGPT+ için ücretli abone olmanız gerekiyor. ChatGPT+, ChatGPT'nin premium versiyonu olarak geçiyor. 

    OpenAI hesabınıza giriş yapın, eğer ücretli üyelik sahbi değilseniz, ChatGPT ile konuşursunuz, abone ücretini ödedikten sonra GPT-4 yani ChatGPT+'ya erişebilirsiniz.

    GPT-4'e geçmek için solda yer alan menüden "Upgrade to Plus - Plus'a yükseltin" seçeneğine tıklayarak adımları takip edin.
  • ChatGPT'nin daha gelişmiş versiyonu GPT-4 çıktı! GPT-4 nedir ve nasıl kullanılır?

    Yeni GPT-4 ücreti ise aylık 20 dolar, yaklaşık 380 lira. Abonelik oluşturduktan sonra herhangi bir bekleme sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Dilerseniz eski veya yeni sohbet modelini tercih edebilirsiniz. 
  • ChatGPT'nin daha gelişmiş versiyonu GPT-4 çıktı! GPT-4 nedir ve nasıl kullanılır?

    GPT-4'E ÜCRETSİZ ERİŞİM VAR MI?

    GPT-4'e ücretsiz erişim bulunmuyor. Ancak milyonlarca Bing kullanıcısı, şimdiden Bing sohbet robotuna erişebiliyor. Microsoft sohbetlerinde GPT-4'ü kullanıyor.

    GPT-4'ü şimdiden Khan Academy, Stripe, Morgan Stanley ve İzlanda Hükümeti kullanmaya başladı. Yani GPT-4 ile istesek de istemesek de hayatımıza entegre olacak gibi  duruyor.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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