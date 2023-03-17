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Leonardo da Vinci'nin anne ve babası kimdi? Babası köle ticareti yapıyordu!

"Mona Lisa ve "Son Akşam Yemeği" gibi ünlü tarihi eserlerin yaratıcı olan Leonardo da Vinci'nin hayatı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Araştırmacılar İtalyan sanatçının ölümünden yaklaşık beş asır sonra hala ailesi hakkında gizemi çözmeye çalışıyor. İşte, Leonardo da Vinci'nin anne ve babasının kim olduğu gerçeği...

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  • Leonardo da Vinci'nin anne ve babası kimdi? Babası köle ticareti yapıyordu!

    ANNESİ KATERİNA KAFKAFYA'DAN GELEN BİR KÖLEYDİ

    Yapılan yeni bir araştırmaya göre Leonardo da Vinci'nin annesi Kafkasya'dan İtalya'ya kaçırılan genç bir köleydi. İtalyan tarihçi Carlo Vecce, Floransa'daki devlet arşivlerinde adı Caterina olan genç bir kadının kölelilten kurtulma hakkı tanınan bir belgesi olduğunu keşfetti.
  • Leonardo da Vinci'nin anne ve babası kimdi? Babası köle ticareti yapıyordu!

    Leonardo'nun annesi adının Caterina olduğu biliniyordu fakat hakkında daha fazla bir bilgi yoktu. Uzun süredir bir İtalyan, yetim ile Floransa yerlisi olduğu varsalıyordu. Ancak bugün elde edilen verilere göre Leonardo da Vinci'nin sanıldığı gibi Toskanlı bir köylü değil, Kafkasya'dan gelen bir köle olduğu iddia ediliyor.
  • Leonardo da Vinci'nin anne ve babası kimdi? Babası köle ticareti yapıyordu!

    Napoli Üniversite'nde profesör olan ve 15. yüzyıl üzerine kitaplar yazan Carlo Vecce, teorisini desteklemek için daha önce bilinmeyen arşiv belgelerini keşfettiğini söyledi. Vecce "Leonardo'nun Annesi Caterina'nın Gülümsemesi" adında bir roman yayınladı ve elde ettiği bulguları kitabında geçirdi.
  • Leonardo da Vinci'nin anne ve babası kimdi? Babası köle ticareti yapıyordu!

    BABASI DÖNEMİN ÖNDE GELEN NOTERLERDENDİ

    Vecce kitabında "Leonardo'nun annesi Kafkas Dağları'ndaki evinden kaçırılmış, Floransa'ya gelmeden İstanbul ve ardından Venedik'te satılmış Çerkes bir köleydi" diyor.

    Leonardo da Vinci, Floransalı Piero adlı bir adam ile Caterina adlı bir kadının gayrimeşru çocuğudur. Ayrıca Piero da Vinci'nin o dönem şehrin önde gelen noterlerinden birisi olduğu kaynaklarda geçer.
  • Leonardo da Vinci'nin anne ve babası kimdi? Babası köle ticareti yapıyordu!

    BABASI TARAFINDAN ANNESİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURULMAK İSTENMİŞ

    Ancak annesi Caterina hakkında bilinenler oldukça sınırlıydı, Leonardo'nun 15 Nisan 1452'de doğmasının ardından Floransa yakınlarındaki bir çiftçiyle evlenmesi dışında neredeyse başka hiçbir şey bilinmiyordu.

    Araştırmacı yazar Vecce'nin Floransa'daki devlet arşivlerinden elde ettiği bilgilere göre, Caterina'nın onu sütanne olarak satın alan ve Floransalı bir şövalyenin metresi olan Monna Ginevra tarafından özgürlüğüne kavuşturulduğu belirtiliyor. Bulunan bu belge Leonardo'nun babası Piero da Vinci tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış.
  • Leonardo da Vinci'nin anne ve babası kimdi? Babası köle ticareti yapıyordu!

    Ancak araştırmacılara göre bebek doğduktan sonra Caterina hızla bir çiftçiyle evlendiriliyor. Prof. Vecce "Caterina'nın azat belgesini düzenleyen noter, onu henüz bir köleyken seven ve çocuğun babası olan aynı kişiydi" diyor.

    Pieoro da Vinci'nin özgürlük belgesini yazarken duygularına yenik düştüğünü ve hatta tarihi bile yanlış yazdığını öne sürüyor.
  • Leonardo da Vinci'nin anne ve babası kimdi? Babası köle ticareti yapıyordu!

    LEONARDO YARI İTALYAN VE KAFKAS GÖÇMENİ

    Vecce “Leonardo İtalyan değil, yarı İtalyan. O bir yabancı, bir köle, o dönemin toplumunun en alt basamağında yer alan bir kadının; bir tekneden inerek Venedik'e ayak basmış ve dilimizi zar zor konuşan Caterina'nın oğlu" diyor. 

    Vecce'nin iddialarına Da Vinci tarihçisi Roma'daki Lincei Bilim Akademisi'nin bir üyesi olan Paolo Galluzzi, var olan sonuçların ikna edici ancak kanıtlanamaz olduğunu, çünkü DNA kanıtı olmadığını öne sürüyor.
  • Leonardo da Vinci'nin anne ve babası kimdi? Babası köle ticareti yapıyordu!

    LEONARDO DA VİNCİ'NİN BABASI KÖLE TİCARETİ YAPIYORDU

    Leonarda da Vinci'nin hayatı ve eserleri konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden birisi olan Profesör Kemp, iddiaları inandırıcı buldu ve ekledi 

    "Köleler dönemin diğer toplumlarında olduğu gibi Floransa'da da yaygındı. Köleler İtalya'ya getirildiklerinde Hıristiyanlığa döndürülüyor ve kendilerine yeni isimler veriliyordu. Caterina kadın kölelere verilen en yaygın isimlerden biriydi. Leonardo'nun babasının köle ticareti yaptığını biliyoruz. Ayrıca biraz da eğlence düşkünüydü, 70 yaşındayken bile hâlâ çocuk sahibi oluyordu.

    Her zaman yaz aylarında Vinci kasabasına geri döndüğünü biliyoruz çünkü yılın o zamanlarında Floransa'da noter olarak yapabileceği pek bir şey yoktu. Caterina'nın taşralı bir kız olduğunu düşünüyorduk. Leonardo doğduktan sonra, muhtemelen Leonardo'nun ailesinden gelen bir çeyizle hızla evlendirildi" diyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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