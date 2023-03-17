Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyadaki en tuhaf gelenekler ve kültürler!

Dünya üzerinde yüzlerce kültür ve gelenek bulunuyor. Bu kültürlerin kendi coğrafyalarına göre şekillenmesi gerekiyor. İşte, dünyadaki en ilginç gelenekler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Dünyadaki en tuhaf gelenekler ve kültürler!

    ÇEKYA

    Çekler, genel olarak biranın vücuda iyi geldiğini ve ruhsal anlamda da sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle 'bira havuzları' bulunuyor ve bu havuzlarda duş almak ya da eğlenmek, Çekyalılar arasında bir gelenek halini alıyor.

     
  • Dünyadaki en tuhaf gelenekler ve kültürler!

    ÇİN

    Çin'de gelinlerin düğünden önceki bir ay boyunca ağlaması oldukça yaygın. Tıpkı bizdeki kına gecesi gibi düşünülebilir. Bu gelenek gelinin ailesinin evine bağlılık ifade ettiği göstergesi olarak kullanılır.

     
  • Dünyadaki en tuhaf gelenekler ve kültürler!

    JAPONYA

    Japonya'da bulunan Harakiri adeti, kaybetmeyi kabul etmeyen Japonların yenilgiyi yaşatmaktansa ölmeyi tercih etmeleri anlamına geliyor. Kişinin yenilmemek uğruna onurunu korumak için kendisini öldürmesidir ve ülkede günümüzde de yaygındır.

     
  • Dünyadaki en tuhaf gelenekler ve kültürler!

    ALMANYA

    Her ne kadar Türkçeye "Bekarlığa veda" olarak çevrilse bile, Polterabend geleneği oldukça farklıdır. Geleneğe göre evlenmeye karar veren çitfin yakınları düğünden önce toplanıp yemek yedikten sonra tüm tabakları kırar ve çiftten bunları toplaması istenir. Bu ilginç geleneğin amacı ise müstakbel evlilere el ele vererek tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini göstermektir.
  • Dünyadaki en tuhaf gelenekler ve kültürler!

    MORİTANYA

    Bir kadın olarak Moritanya'da evlenmek için 60 ila 100 kilo arasında olmanız gerekiyor. Balık etli kadınlar Moritanya'da evlenmek için gözdedir. 
  • Dünyadaki en tuhaf gelenekler ve kültürler!

    BUDİZM

    Budizm denilince akıla ilk gelen şey turuncu kıyafetler ve kazınmış saçlardır. Budizm'de saçların tamamen kazınmasının nedeni ise dünyevi isteklerden arınmak anlamına gelir.
  • Dünyadaki en tuhaf gelenekler ve kültürler!

    İSPANYA

    İspanyolların en ilginç geleneklerinden birisi olan Siesta'da öğlenleri biraz kestirmek serbestir. Siesta zamanında kimse çalışmaz.
  • Dünyadaki en tuhaf gelenekler ve kültürler!

    KUZEY KORE

    Kuzey Kore kapalı bir kültür olması ile meşhur. Bilinen bir gelenek ise Kuzey Kore'de kadınların evlenme yaşı 26 - 28, erkeklerin ise 30 - 33'tür. Bu geleneğe göre kadın veya erkekler daha önce evlenemezler ayrıca kanunen de geçerli bir yasadır. Önce devlete karşı görevlerini yerine getirip sonra evlenmekle yükümlüdürler.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.