KUZEY KORE

Kuzey Kore kapalı bir kültür olması ile meşhur. Bilinen bir gelenek ise Kuzey Kore'de kadınların evlenme yaşı 26 - 28, erkeklerin ise 30 - 33'tür. Bu geleneğe göre kadın veya erkekler daha önce evlenemezler ayrıca kanunen de geçerli bir yasadır. Önce devlete karşı görevlerini yerine getirip sonra evlenmekle yükümlüdürler.