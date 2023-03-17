NASA'NIN AY'A ADIM ATTIĞINA İNANAN KİŞİ SAYISI OLDUKÇA AZ

İnsanlığın Ay'a ilk ziyaretinde imzası olan NASA'nın bu başarısı sürekli olarak sorguladnı ve görüntülerin sahte olduğu söylendi. 2006 yılında ise NASA, orijinal Ay'a iniş görüntülerinin üzerine başka birşey kaydettiğini ve bu nedenle görüntülerin artık kullanılamaz olduğunu itiraf ettiğinden beri NASA'nın Ay'a adım atma görevine çoğu kişi inanmıyor.