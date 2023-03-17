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NASA hakkında bilinmeyen 10 gerçek!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA hakkında bilinen birçok bilgi var. Ancak NASA hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler de bulunuyor, örneğin bir mikrodalga fırının NASA roketinden daha güçlü olduğunu duymuş muydunuz? İşte, NASA hakkında önce duymadığınız 10 gerçek...

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  • NASA hakkında daha önce duyulmamış 10 gerçek!

    MİKRODALGA FIRIN VE NASA ROKETİ

    İddialara göre bir mikrodalga fırın, NASA'nın Ay'a insan göndermek için kullandığı roketten daha sağlam bir beyne sahip.
  • NASA hakkında daha önce duyulmamış 10 gerçek!

    NASA, AVUSTRALYA'YA CEZA ÖDEDİ

    NASA tarafından fırlatılan bir modül, 1979 yılında tekrar Dünya'ya iniş yapmak üzere atmosfere girdi. Ancak atmosferde meydana gelen yanma sonucu parçalanan modül, Avustralya'nın çeşitli bölgelerine dülştü. Bu nedenle Avustralya hükümeti, NASA'ya 400 dolar gibi bir ceza kesmiştir.
  • NASA hakkında daha önce duyulmamış 10 gerçek!

    GEZEGEN KORUMA BİRİMİ EKİBİ BULUNUYOR

    Önceliği yaşanabilir koşulları sağlayan gezegenleri bulmak olan NASA, eğer bir gün bunu başarırsa "Gezegen Koruma Birimi" adında bir ekip bulunduruyor.
  • NASA hakkında daha önce duyulmamış 10 gerçek!

    YEMENLİLER, NASA'YA DAVA AÇTILAR

    Mars'a araç indiren NASA'ya 3 Yemenli vatandaş dava açtı. Bunun nedeni ise Yemenlilerin, bazı belgeler sunarak Mars'ın atalarına ait olduğunu idda etmeleridir.
  • NASA hakkında daha önce duyulmamış 10 gerçek!

    NASA'NIN AY'A ADIM ATTIĞINA İNANAN KİŞİ SAYISI OLDUKÇA AZ

    İnsanlığın Ay'a ilk ziyaretinde imzası olan NASA'nın bu başarısı sürekli olarak sorguladnı ve görüntülerin sahte olduğu söylendi. 2006 yılında ise NASA, orijinal Ay'a iniş görüntülerinin üzerine başka birşey kaydettiğini ve bu nedenle görüntülerin artık kullanılamaz olduğunu itiraf ettiğinden beri NASA'nın Ay'a adım atma görevine çoğu kişi inanmıyor.
  • NASA hakkında daha önce duyulmamış 10 gerçek!

    1991 YILINDA KEŞFEDİLEN YARATIK PARÇASI

    Uzaylıların varlığı konusunda her zaman pozitif düşüncelere sahip olan NASA, 1991 yılında Dünya'nın yakınında küçük bir parça keşfetmiş ve bu parçayı veri bankasında "Olası bir uzaylı/yaratık parçası" olarak kaydetti.
  • NASA hakkında daha önce duyulmamış 10 gerçek!

    NASA MAYO TASARLAMIŞTIR

    Dünya'nın en düşük sürtünme gücüne sahip mayosu Speedo, NASA'ya aittir. 
  • NASA hakkında daha önce duyulmamış 10 gerçek!

    MARS'A İNSAN GÖNDERME

    Özellikle son yıllarda Mars'a yoğunlaşan NASA, ilk insan gönderme işlemini 2030'da tamamlamayı amaçlıyor.
  • NASA hakkında daha önce duyulmamış 10 gerçek!

    RESMİ ASTRONOT OLMA KOŞULU

    Bir kişinin NASA tarafından resmi şekilde astronot olarak kabul edilmesi için, Dünya atmosferinin dışında minimum 80 kilometer yol katetmesi gerekir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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