FİGÜRLER BENZER KIYAFETLER GİYİYORDU

Bronz Çağı'nda Figür kadınlarının benzer biçimde giyindiği tarihte betimleniyor. Analizler sonucunda uzmanlar “Danimarka’nın dışında olan bir yerden, Danimarka içinde olabilecek bir yere taşınmış. En son olarak da Danimarka’dan çok uzak bir yere gitmiş ve son altı aynın büyük kısmını burada geçirmiş. Olasılıkla Egtved’e gelişinden çok kısa bir sonra hastalanmış ya da ölmüş” diyor.

Kaynak: National Museum of Denmark