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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları tuhaf şeyler!

Birçok insan zengin olsam şunu yapardım diye hayal kurmuştur. Dünyanın en zengin insanlarının bu paralarla aldıkları tuhaf şeyleri sizler için derledik.

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  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    1. BRUNEİ SULTANI HASSANAL BOLKAİ 

    Saçını Londra'da yaşayan bir berbere kestiren Brunei Sultanı Hassanal Bolkaiah, berberin yüm masraflarını karşılayıp ülkesine getirtiyor. Bolkiah, saç kesimine 20 bin 24 bin dolar arası bir harcama yaptığı söyleniyor.

     
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    2. MİKHAİL PROKHOROV

    Rus milyarder Mikhail Prokhoroc'un 2010'da bir yılbaşı partisine 20 milyon dolar harcadığı biliniyor.

     
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    3. SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Muhammed Bin Selman, Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosunu 450 milyon dolara satın aldı. 
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    4. BEYONCE VE JAY-Z

    Beyonce ve Jay-Z çifti, Los Angeles'daki malikaneyi bir yıllığına 1.8 milyon dolara kiraladılar.
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    5. MAXİM VİKTOROV

    Rus avukat Maxim Viktorov, 1740'larda yapılmış "Guiseppe del Gesu" kemanını, 2008 yılında 3.9 miyon dolar vererek satın aldı.
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    6. KEN GRİFF

    Amerikalı girişimci Ken Griff, Willem de Kooning ve Jackso Pollock'a ait bir tabloya 500 milyon dolar ödedi.

     
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    7. JOCELYN WİLDENSTEİN

    1970'li yıllardan beri yaptırdığı estetiklerle bilinen Jocelyn Wildenstein, estetiklerine 4 milyon dolar harcadı.
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    8. RİCHARD BRANSON

    Virgin Group'un kurucusu Richard Branson, uzay turizminde kullanılmak üzere bir uzay gemisi inşa etmek için 200 milyon dolar harcadı.
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    9. KRİSTEN STEWART

    İsmi bilinmeyen bir Orta Doğu prensi, Kristen Stewart ile 15 dakika konuşmak için 500 bin dolar ödedi.
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    10. KYLIE JENNER

    Kylie Jenner, 432 bin dolar harcayarak timsah derisi, elmas ve 18 ayar altın kullanılarak yapılan bir cüzdan satın aldı.
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    11. ROMAN ABRAMOVİCH 

    Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı olan Eclipse'e sahibi Roman Abramovich. Eclipse, 9 güverte, 16 metre uzunluğunda bir havuz, bir disko, 20 jet ski, 4 motorlu tekne ve 2 helikopter pistine sahip, yatın değeri ise 1.2 milyar dolar.
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    12. ELON MUSK

    1977 James Bond "The Spy Who Loved Me" filminde yer alan Lotus Esprit'i Elon Musk, 900 bin dolara satın aldı.
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    13. KANYE WEST VE KİM KARDASHİAN

    Kanye West ve Kim Kardashian çifti evliyken, evlerine yaptırdıkları 750 bin dolarlık altın kaplama tuvalet ile gündeme gelmişlerdi.
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    14. JEFF BEZOS

    Amazon kurucusu Jeff Bezos, Washington Post gazetesini, seksen yıl boyunca yöneten Graham ailesinden 2013 yılında 250 milyon dolara satın aldı.
  • Dünyanın en zengin insanlarının paralarını harcadıkları ilginç şeyler!

    15. BİLL GATES

    1994 yılında Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılın başlarında derlediği 72 sayfalık bir el yazması Codex Leicester'a 30.8 milyon dolar harcadı.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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