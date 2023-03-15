11. ROMAN ABRAMOVİCH

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı olan Eclipse'e sahibi Roman Abramovich. Eclipse, 9 güverte, 16 metre uzunluğunda bir havuz, bir disko, 20 jet ski, 4 motorlu tekne ve 2 helikopter pistine sahip, yatın değeri ise 1.2 milyar dolar.