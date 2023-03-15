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Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer!

İnsanların yaşadığı yer denilince genelde akıla ev gelir. Fakat bazı durumlarda tercihen veya zorunluluktan farklı yerlerde yaşanması gerekebilir. İşte, dünyada yaşanılan en tuhaf 10 yer!

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  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    1. BÜKREŞ TÜNELLERİ

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te 1000'den fazla çocuk yer altındaki tünellerde yaşıyor. Sovyet Birliği'nin düşmesinin ardından, ülkedeki yetimhaneler kapatıldı ve binlerde çocuk evsiz kaldı. Gidecek bir yeri olmayan koca bir nesil yer altı tünellerinde yaşamaya başladı. Her yıl bu tünellere yeni birisi ekleniyor ve maalesef çocuklar kötü alışkanlıklara sahip oluyor. 
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    2. YAKUTSK - YAKUTİSTAN

    Kuzey Kutup Dairesi'nin 450 kilometre güneyinde kalan Yakutsk, resmi olarak dünyanın en soğuk şehri. Şehirdeki hava sıcaklığı -44 dereceleri görüyor. Kış aylarında aktif yaşam süresinin dört saate indiği şehirde 1987 şubat ayında ölçülen sıcaklık -83.9 dereceydi.
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    Yakutsk, yaklaşık 300.000 insana ev sahipliği yapıyor ve kışın arabalarını 24 saat çalışır durumda tutmak zorundalar. 
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    3. CHONG KHNEAS - KAMBOÇYA

    Kamboçya'nın kuzeybatısında yer alan tatlı su gölü 1997 yılında UNESCO tarafından Biyosfer Rezervi olarak belirlenen Tonle Sap'ta yüzen bir köy. Bu nedenle Tonle Sap, sadece birçok balığa değil aynı zamanda birçok insana da ev sahipliği yapıyor.

     
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    Son verilere göre, Chong Khneas isimli köyde 1 milyondan fazla insan yaşıyor ve üstünde bulundukları Tonle Sap gölünde 200'den fazla balık bulunuyor.
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    4. CLİFF VİLLAGE - ÇİN

    Çin'in güneybatısında Sichuan eyaletinde yer alan Cliff Village, bir uçurumun ve dağın eteğinde yer alıyor. Köyde insanlar evlerine ulaşmaya çalışırken her gün uçurumun kenarında bulunan merdivenleri tırmanıyor.
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    Eskiden köye tek ulaşım bir dizi rattan merdiveni çıkmakla mümkündü. 2016 yılında yerel yönetim, çelik merdiven yapılmasını sağladı. Ancak yine de köye ulaşmak oldukça zor.
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    5. COOBER PEDY - AVUSTRALYA

    Güney Avustralya'nın kuzeyinde, dünyanın opal başkenti olarak nitelendirilen Coober Pedy, çölün tam ortasında yer alıyor. Ancak insanlar Coober Pedy'de çölün altında yaşıyorlar.
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    Buranın yerlileri, yer altındaki gizli, penceresiz, ışıksız mağara benzeri evlerde yaşıyorlar. Çünkü bulundukları konumdan dolayı kendilerini dondurucu soğuktan ve aşırı sıcaklardan koruyabilmeleri gerekiyor.
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    6. MATMATA KASABASI - TUNUS

    Matmata, Kuzey Afrika'da Tunus'ta bulunan küçük bir kasabanın adı. Bu kasaba, Afrika bölgesinin eski geçmişi ve kültürüne göre inşa edilmiş ve yapısı hiç bozulmamış.
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    Matmata kasabası, Tunus'un başkentine 30 kilometre uzaklıkta ve Sahra çölünün en ucunda yer alıyor. Evler oluşturulurken tamamen toprak oyularak yapılıyor ve herhangi bir tahta ve taş kullanılmıyor. 
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    7. VİLLA GİRASOLE - İTALYA

    İtalyan mimar, Ettore Fagiuoli tarafından 1930 yılında inşa edilen Villa Girasole'nin çok ilginç ve meydan okuyan bir tasarım. Benzersiz tasarım, ayçiçeğinden ilham alındı. Ev güneşi takip ederek dönen bir platform üzerine kurulu. 

    Asıl amacı yaşayacak insanların güneşten maksimum verimi alabilmeleri. 
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    8. SANTUARİO MADONNA DELLA CORONA - İTALYA

    Dağın tam anlamıyla eteğine inşa edilen Santuario Madonna Della Corona kilisesi, deniz seviyesinden 650 metre yükseklikte ve uçurumun tam kenarında. 
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    Kiliseye ulaşım ise aşağısında bulunan çok dar bir patika aracılığı ile ve üst tarafında bulunan bir caddeden sağlanıyor. Kilisenin amacı ise dünyanın geri kalanından tamamen uzak ve sessiz bir yerde din ile baş başa kalabilmek.
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    9. FANJİNG DAĞI - ÇİN

    Fanjing Dağı, Çin'in güneybatısında Wuling Dağları'nın 2570 rakımlı en yüksek yerinde bulunuyor. Fanjing Dağı'nı özel kılan şey ise tam zirvede iki adet Budist tapınağına ev sahipliği yapması.
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    Fanjing Dağı günümüzde sadece turistik amaçla kullanılıyor, ancak Budistler, zamanında tapınağı inşa edebilmek için 8000 basamağı bir gün içerisinde inip çıkmışlar.
  • Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf 10 yer! İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

    10. PONTE VECCHİO - FLORANSA

    Aro Nehri'nin üzerinde bulunan Ponte Vecchio, Floransa'nın en meşhur köprüsü. 14. yüzyılda yapılan köprü o günden bu yana farklı amaçlar için kullanıldı. Ponte Vecchio'yu ilginç kılan ise üzerinde evler olması.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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