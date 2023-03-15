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Saçlar yaşlanınca neden beyazlar?

Bazı insanların genç yaşta, bazı insanların ise yaş aldıkça saçları beyazlamaya başlar. Peki, saçlar neden bir süre sonra rengini kaybederek beyazlar?

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  • Saçlar yaşlanınca neden beyazlar? Saç neden beyazlar?

    MİNERAL VE VİTAMİN EKSİKLİĞİ TETİKLİYOR

    Saçların temelde beyazlama sebebi genç yaşta sağlıksız beslenme ve yeterli mineral ile vitamin alınmamasından kaynaklanıyor. Özellikle stresli zamanlarda vücut dengesini korumak için mineral ve vitaminlere ihtiyaç duyuyor. 
  • Saçlar yaşlanınca neden beyazlar? Saç neden beyazlar?

    STRES ANINDA FAZLA MELANİN TÜKETİLİYOR

    Beyin bu durumda saçların içerisinde siyah renk olarak bize görünen melanin - melonasit gibi pigmentleri emerek karşılar. Saçların içerisindeki melanin maddesi vicut ihtiyaçları için tüketilince geriye tıpkı boş bir şişe gibi beyaz saç tüpleri kalıyor.
  • Saçlar yaşlanınca neden beyazlar? Saç neden beyazlar?

    Sağlıksız ve düzensiz beslenme alışkanlıkları, sigara, alkol, stres eklenince vücut gerektiğinden fazla melanin tüketiyor ve saçlar beyazlamaya başlıyor. 

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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