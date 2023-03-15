Saçlar yaşlanınca neden beyazlar?

STRES ANINDA FAZLA MELANİN TÜKETİLİYOR

Beyin bu durumda saçların içerisinde siyah renk olarak bize görünen melanin - melonasit gibi pigmentleri emerek karşılar. Saçların içerisindeki melanin maddesi vicut ihtiyaçları için tüketilince geriye tıpkı boş bir şişe gibi beyaz saç tüpleri kalıyor.