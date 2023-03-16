Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazlı içeceklerin asidi neden hemen kaçıyor?

Gazlı içecekler, ilk açıldıkları zaman asit düzeyleri olması gerektiği gibi olsa da bir süre sonra asitlerini kaybediyor ve geriye sadece şekerli bir içecek kalıyor. Peki, gazlı içecekler neden bir süre sonra asitlerini kaybediyor?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Gazlı içeceklerin asidi neden hemen kaçar? Kapağı açılınca gazlı içeceklerin asidi neden kaçar?

    GAZLI İÇECEKLER KARBONDİOKSİTTEN OLUŞUR

    Gazoz, soda ve kola gibi gazlı içecekler ağzı açıldıktan bir süre sonra asidini kaybediyor. Kapağını açtığınızda duyulan ses aslında kimyasal bir süreç. Asitli içeceklerin içerisinde oluşan kabarcıklar karbonatlaşma nedeniyle oluşur. 
  • Gazlı içeceklerin asidi neden hemen kaçar? Kapağı açılınca gazlı içeceklerin asidi neden kaçar?

    GAZLI İÇECEKLERDE KABARCIKLAR NEDEN OLUŞUR?

    Kabarcıklar, içilen içeceğin içerisindeki maddelerin kimyasal tepkimeye girmesi sonucu oluşur. İçeceğe eklenen karbondioksit, su veya sulu çözelti basınç ile eklenir. Bu basınç karbondioksidin gazdan sıvı forma geçmesi sonucu içeceğin oluşması sürecisidir.
  • Gazlı içeceklerin asidi neden hemen kaçar? Kapağı açılınca gazlı içeceklerin asidi neden kaçar?

    Üreticiler, teneke kutu, cam veya plastik şişenin içerisindeki basıncı artırıp bu ürünleri düşük sıcaklıkta tutuyor. Koşullar sağlandığında su molekülleri çok fazla karbondioksiti içerisinde tutabiliyor. Hava geçirmeyen kutular içerisinde karbondioksit bir miktar su ile çözünüyor.

    Geriye kalan kısım da şişenin en üst yerinde sıvının üzerinede gaz halinde bulunuyor. Kapağıçevirdiğinizde karbondioksit gazı bu şekilde dışarı çıkıyor.
  • Gazlı içeceklerin asidi neden hemen kaçar? Kapağı açılınca gazlı içeceklerin asidi neden kaçar?

    GAZLI İÇECEKLERİN ASİDİ NEDEN GİDER?

    Karbondioksit aslında havadan 1,5 kat daha ağırdır, yani hemen kaçmaması gereken bir gaz. Ancak gazlı içerisinde bulunan karbondioksitler aşırı doymuş halde bulunurlar. Bu nedenle hızla havaya karışarak yok olurlar. 

     
  • Gazlı içeceklerin asidi neden hemen kaçar? Kapağı açılınca gazlı içeceklerin asidi neden kaçar?

    Gazlı içecekleri çakaladığınızda içerisindeki karbondioksiti üstünde bulunan boş kısımdaki gaz ile karıştırmış olursunuz ve böylece reaksiyona girerek daha hızlı asidi kaçar. Kutunun içerisinde basınç fazla yükselir ve patlamazsa bile kontrolsüz bir şekilde  köpürebilir.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.