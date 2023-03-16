Üreticiler, teneke kutu, cam veya plastik şişenin içerisindeki basıncı artırıp bu ürünleri düşük sıcaklıkta tutuyor. Koşullar sağlandığında su molekülleri çok fazla karbondioksiti içerisinde tutabiliyor. Hava geçirmeyen kutular içerisinde karbondioksit bir miktar su ile çözünüyor.

Geriye kalan kısım da şişenin en üst yerinde sıvının üzerinede gaz halinde bulunuyor. Kapağıçevirdiğinizde karbondioksit gazı bu şekilde dışarı çıkıyor.