Osimhen'e resmi teklif! Yönetim İtalya'ya uçtu

"OSIMHEN %51 KALIR GÖRÜYORUM"

Geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Osimhen'in transfer süreciyle ilgili konuşmuş ve "Osimhen'in pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.