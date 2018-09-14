Oskarshamns AIK - Mjallby karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Güney maçında Oskarshamns AIK ile Mjallby, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 40 puanlı Oskarshamns AIK 3. sırada bulunuyor, Mjallby 49 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Oskarshamns AIK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mjallby, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 442 kodlu maçı oynayanlar; Oskarshamns AIK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Mjallby galibiyet oranı 0.00.

Oskarshamns AIK önceki hafta IK Oddevold mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Mjallby, Ljungskile karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Oskarshamns AIK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Oskarshamns AIK, kendi sahasında 23 gol attı, 13 gol yedi.

Mjallby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mjallby, 21 gol atarken 11 gol yedi.

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