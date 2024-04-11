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        Haberler Gündem Osmaniye'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çay içen gruptakiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 11.04.2024 - 19:01
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        Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda çay içen gruptakiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kavgada Hasan Köken, H.K. ve A.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Köken, Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Köken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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