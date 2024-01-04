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        Osmaniye'de sosyal medyadan Atatürk ve şehitlere hakaret eden kişi yakalandı

        Osmaniye'de sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:21
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        Osmaniye'de sosyal medyadan Atatürk ve şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
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        Osmaniye'de sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden bir kişinin Atatürk ve şehitlere hakaret ettiği belirtildi.

        Bunun üzerine güvenlik güçlerince zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Tahkikat düzenlenmiş olup, şahıs adli merciler karşısına çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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