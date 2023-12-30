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        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:16
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        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi şüphelilerin yılbaşında eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

        Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirleyen polis, Osmaniye, Nevşehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki dijital dokümanlara el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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