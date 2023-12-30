Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de Trump hakkında kritik karar

        ABD'de Trump hakkında kritik karar

        ABD'nin California eyaletinde, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Anayasa'ya göre 2024 başkanlık seçimlerine girip giremeyeceği tartışılan eski Başkan Donald Trump'ın oy pusulasında kalmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump hakkında yeni karar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seçim işleri konusunda en yetkili merci olan Eyalet Sekreteri Shirley Weber, 5 Mart 2024’te yapılacak ön seçim pusulalarında Trump’ın yer alacağını açıkladı.

        Weber, seçimleri siyasi ayrımları aşacak şekilde korumanın daha kritik olduğuna dikkati çekerek, “Anayasa’nın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bir adayı oy pusulasından çıkarmak, ofisimin hafife alacağı bir şey değil.” ifadesini kullandı.

        Michigan Yüksek Mahkemesi, başkanlık yarışına girebileceğine karar vermişti

        Demokrat Partili Weber’e, başta California Vali Yardımcısı Eleni Kounalakis olmak üzere bazı Demokrat eyalet milletvekilleri, Trump’ın eyaletteki oy pusulalarından çıkarılması için “bütün yasal yolların araştırılması” çağrısında bulunmuştu.

        REKLAM

        Michigan Yüksek Mahkemesi de önceki gün, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle 2024 başkanlık seçimlerinde oy pusulasından çıkarılması talebiyle yapılan başvuruyu reddederek, bu eyalette başkanlık yarışına girebileceğine karar vermişti.

        Eyaletlerde, Trump’ın oy pusulalarından çıkarılması olayı

        ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, bazı eyaletlerde Trump hakkında, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle, Anayasa’nın 14. maddesine dayanarak oy pusulasında yer alamayacağı gerekçesiyle dava açılmıştı.

        Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki kararında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını açıklayan ilk merci olmuştu.

        Maine eyaleti de geçtiğimiz günlerde, Anayasa'daki aynı maddeye dayanarak Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine katılamayacağına karar vermişti.

        Her iki eyaletin kararına göre, 5 Mart 2024'te Colorado ile Maine eyaletlerinde yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde, Trump'ın adı oy pusulalarında yer almayacak.

        Her iki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı, ABD Yüksek Mahkemesi verecek. 9 üyesi bulunan mahkemede, 6 Cumhuriyetçi eğilimi bulunan, 3 de Demokrat eğilimi olan yargıç görev yapıyor.​​​​

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Donald Trump
        #dünya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!
        Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Büyükekşi fenalaştı, ambulans çağrıldı
        Büyükekşi fenalaştı, ambulans çağrıldı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu
        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı
        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı
        Otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?