Son dakika haberi Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü! Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa finali öncesi, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama kararı alan Galatasaray ve Fenerbahçe, İstanbul'a döndü. Galatasaray kafilesi İstanbul Havalimanı'na, Fenerbahçe kafilesi ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Takımlarını havalimanlarında karşılayan binlerce taraftar, 'Türkiye' ve 'Atatürk' tezahüratları yaptı

Ajanslar Giriş: 30.12.2023 - 06:37 Güncelleme: 30.12.2023 - 07:01 facebook

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