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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!

        Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa finali öncesi, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama kararı alan Galatasaray ve Fenerbahçe, İstanbul'a döndü. Galatasaray kafilesi İstanbul Havalimanı'na, Fenerbahçe kafilesi ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Takımlarını havalimanlarında karşılayan binlerce taraftar, 'Türkiye' ve 'Atatürk' tezahüratları yaptı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.12.2023 - 06:37 Güncelleme: 30.12.2023 - 07:01
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        Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!
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        Turkcell Süper Kupa finalistleri Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan mücadelesi öncesi, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama kararı alarak yurda döndü.

        GALATASARAY KAFİLESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

        Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-kırmızılı kafileyi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

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        Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaraylı yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

        FENERBAHÇE KAFİLESİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İNDİ

        Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a döndü.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

        Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

        Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Süper Kupa
        #galatasaray
        #fenerbahçe
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