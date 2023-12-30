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        Haberler Dünya Güney Koreli gazetecinin Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı paylaşımı gündem oldu: Yenilmeyen adam (Atatürk)!

        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu: Yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini düşündüler

        Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee'nin, Suudi Arabistan'daki Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından yaptığı paylaşım gündem oldu. Lee, X adlı platformdan yaptığı paylaşımda "Suudiler gerçekten de hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini düşündüler" ifadelerini kullanırken, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 07:59 Güncelleme: 30.12.2023 - 08:13
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        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu
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        Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa finali öncesi, Atatürk görseli taşıyan tişörtler ile pankartlara izin verilmemesi üzerine Fenerbahçe ile Galatasaray ortak karar alarak maçı oynamayarak İstanbul'a döndü.

        Olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

        Suudi Arabistan'da yaşananlar Türkiye'nin yanısıra Dünya basınında da gündem oldu. İngiltere'den ABD'ye pek çok medya kuruluşu yaşananlara ilk sayfadan yer verdi.

        Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee de, Galatasaray - Fenerbahçe finalinin ertelenmesinin ardından paylaşımda bulunan isimler arasındaydı.

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        Lee, maç henüz ertelenmemişken yaptığı paylaşımda "Az önce uyandım ve Suudi Arabistan'dan gelen haberleri gördüm. Elbette bugün Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasını görmek isterim. Ama hiçbir şey bir ülkenin tarihine ve onun büyük kurucusu Atatürk'e saygı duymaktan daha önemli olamaz. Takımların eve dönmekten korkmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Ardından maçın iptali sonrası ise kendini "Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi seven Koreli-Kanadalı bir futbol gazetecisi" olarak tanımlayan Lee "Suudiler gerçekten de hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini düşündüler. Onun efsanesi hala devam ediyor. Türk bile değilim ama bugün herkesle gurur duyuyorum. Bu Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin çok ötesinde" diye konuştu.

        Lee'nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Güney Koreli gazetecinin paylaşımı 17 bin retweet, 110 binden fazla da beğeni aldı.

        Pek çok kişi de Lee'nin paylaşımını alıntılayarak teşekkür etti.

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