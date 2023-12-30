Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa finali öncesi, Atatürk görseli taşıyan tişörtler ile pankartlara izin verilmemesi üzerine Fenerbahçe ile Galatasaray ortak karar alarak maçı oynamayarak İstanbul'a döndü.

Olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da yaşananlar Türkiye'nin yanısıra Dünya basınında da gündem oldu. İngiltere'den ABD'ye pek çok medya kuruluşu yaşananlara ilk sayfadan yer verdi.

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Lee, maç henüz ertelenmemişken yaptığı paylaşımda "Az önce uyandım ve Suudi Arabistan'dan gelen haberleri gördüm. Elbette bugün Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasını görmek isterim. Ama hiçbir şey bir ülkenin tarihine ve onun büyük kurucusu Atatürk'e saygı duymaktan daha önemli olamaz. Takımların eve dönmekten korkmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

The Saudis really thought they could defeat the man who has never been defeated. His legacy continues in his people. pic.twitter.com/jqVHeysK4i — Jason (Hanshin) Lee (@Jasons_JaysHub) December 29, 2023

Ardından maçın iptali sonrası ise kendini "Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi seven Koreli-Kanadalı bir futbol gazetecisi" olarak tanımlayan Lee "Suudiler gerçekten de hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini düşündüler. Onun efsanesi hala devam ediyor. Türk bile değilim ama bugün herkesle gurur duyuyorum. Bu Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin çok ötesinde" diye konuştu.