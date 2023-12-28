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        Osmaniye'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:31 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:31
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        Osmaniye'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

        Cengiz Topel Mahallesi'nde, 1 yaşındaki Lina B.Ö, 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Lina B.Ö, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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