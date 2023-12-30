Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu; 1 tutuklama
OSMANİYE merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 1´i tutuklandı.
OSMANİYE merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 1´i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda terör örgütünün talimatları doğrultusunda yılbaşı için eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik Osmaniye merkezli Nevşehir ve Mersin´de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer 3 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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