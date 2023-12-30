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        Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu; 1 tutuklama

        OSMANİYE merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 1´i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 09:32 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:35
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        Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu; 1 tutuklama
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        OSMANİYE merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 1´i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda terör örgütünün talimatları doğrultusunda yılbaşı için eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik Osmaniye merkezli Nevşehir ve Mersin´de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer 3 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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