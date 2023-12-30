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        Haberler Gündem Hava Durumu Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak beklenirken hava sıcaklıkları artacak! İstanbul hava durumu 30 Aralık

        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün iki bölgede sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi için uyarıda bulunuldu. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 07:41 Güncelleme: 30.12.2023 - 08:04
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        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        SİS VE PUSA DİKKAT

        Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 12, Az bulutlu.

        İSTANBUL: 15, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.

        KOCAELİ: 17, Az bulutlu.

        BURSA: 18, Az bulutlu.

        EDİRNE: 11, Parçalı ve az bulutlu.

        KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 14, Parçalı ve az bulutlu.

        DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu.

        MANİSA: 15, Parçalı ve az bulutlu.

        ADANA: 20, Az bulutlu ve açık.

        ANTALYA: 21, Az bulutlu ve açık.

        HATAY: 16, Az bulutlu ve açık.

        MERSİN: 20, Az bulutlu ve açık.

        ESKİŞEHİR: 11, Az bulutlu.

        KONYA: 12, Az bulutlu.

        BOLU: 15, Az bulutlu.

        KASTAMONU: 12, Az bulutlu.

        ZONGULDAK: 15, Az bulutlu.

        SAMSUN: 16, Az bulutlu.

        TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu.

        ERZURUM: 5, Parçalı ve az bulutlu.

        KARS: 7, Parçalı ve az bulutlu.

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        MALATYA: 9, Az bulutlu.

        VAN: 7, Az bulutlu.

        DİYARBAKIR: 9, Az bulutlu.

        GAZİANTEP: 16, Az bulutlu.

        MARDİN: 12, Az bulutlu.

        SİİRT: 10, Az bulutlu.

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