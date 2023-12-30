Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak! Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün iki bölgede sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi için uyarıda bulunuldu. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 12, Az bulutlu. İSTANBUL: 15, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı. KOCAELİ: 17, Az bulutlu. BURSA: 18, Az bulutlu. EDİRNE: 11, Parçalı ve az bulutlu. KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 14, Parçalı ve az bulutlu. DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu. MANİSA: 15, Parçalı ve az bulutlu. ADANA: 20, Az bulutlu ve açık. ANTALYA: 21, Az bulutlu ve açık. HATAY: 16, Az bulutlu ve açık. MERSİN: 20, Az bulutlu ve açık. ESKİŞEHİR: 11, Az bulutlu. KONYA: 12, Az bulutlu. BOLU: 15, Az bulutlu. KASTAMONU: 12, Az bulutlu. ZONGULDAK: 15, Az bulutlu. SAMSUN: 16, Az bulutlu. TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu. ERZURUM: 5, Parçalı ve az bulutlu. KARS: 7, Parçalı ve az bulutlu. REKLAM MALATYA: 9, Az bulutlu. VAN: 7, Az bulutlu. DİYARBAKIR: 9, Az bulutlu. GAZİANTEP: 16, Az bulutlu. MARDİN: 12, Az bulutlu. SİİRT: 10, Az bulutlu. Yılbaşında kar yağacak mı? Haberi Görüntüle