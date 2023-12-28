Osmaniye'de peynir bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yolcu otobüsündeki peynir bidonunda 1 kilo 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerde şüphe üzerine şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagajda bulunan F.İ'ye ait peynir bidonunda 1 kilo 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bidonun sahibi F.İ. ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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