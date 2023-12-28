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        Osmaniye'de peynir bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yolcu otobüsündeki peynir bidonunda 1 kilo 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:44
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        Osmaniye'de peynir bidonunda uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yolcu otobüsündeki peynir bidonunda 1 kilo 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerde şüphe üzerine şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, bagajda bulunan F.İ'ye ait peynir bidonunda 1 kilo 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Bidonun sahibi F.İ. ekiplerce gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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