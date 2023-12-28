Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı (8)
AVUKATİLE YENGESİ, OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 kişiden avukat Kamil Yıldız, hemşire yengesi Nihal Yıldız ve ağabeyi Hilmi Yıldız'ın, Osmaniye'deki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra yaşadıkları İstanbul'a döndüğü bildirildi. Kamil Yıldız ile Nihal Yıldız'ın cenazeleri, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesinde toprağa verilecek.
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