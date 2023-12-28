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        Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı (8)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:40
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        Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı (8)
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        AVUKATİLE YENGESİ, OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 kişiden avukat Kamil Yıldız, hemşire yengesi Nihal Yıldız ve ağabeyi Hilmi Yıldız'ın, Osmaniye'deki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra yaşadıkları İstanbul'a döndüğü bildirildi. Kamil Yıldız ile Nihal Yıldız'ın cenazeleri, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesinde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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