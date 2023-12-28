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        Ana yadigarı hindi yılbaşında kesilmek yerine emekli edildi

        OSMANİYE'de 2 ay önce hayatını kaybeden Meryem Çolak´ın (82), 4 yıldır beslediği `Zorba´ isimli erkek hindisi, ailesi tarafından HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği´ne yerleştirildi. Çolak´ın oğlu Ahmet Çolak, "Zorba'yı görünce annemizi hatırlıyorduk. Ana yadigarı olan Zorba, ölünceye kadar emekli hayvan çiftliğinde huzur içinde yaşayacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:25
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        Ana yadigarı hindi yılbaşında kesilmek yerine emekli edildi
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        OSMANİYE'de 2 ay önce hayatını kaybeden Meryem Çolak´ın (82), 4 yıldır beslediği `Zorba´ isimli erkek hindisi, ailesi tarafından HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği´ne yerleştirildi. Çolak´ın oğlu Ahmet Çolak, "Zorba'yı görünce annemizi hatırlıyorduk. Ana yadigarı olan Zorba, ölünceye kadar emekli hayvan çiftliğinde huzur içinde yaşayacak" dedi.

        Merkeze bağlı Dervişiye köyü Bıçakçılar Mahallesi'nde oturan Ahmet Çolak, 2 ay önce yaşamını yitiren annesi Meryem Çolak´ın 'Zorba' adını koyduğu 4 yaşındaki erkek hindiyi yılbaşında kesmeye kıyamadıklarını ve diğer aile fertlerinin de görünce annelerini hatırlayıp, üzüntü yaşadıklarını belirterek, Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilmesi için başvurdu. Çolak'ın talebi kabul edildi, HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, hindinin emekli hayvanlar çiftliğine transferini sağladı. Sağlık kontrolleri yapılan hindi, köy evinden alınarak HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği´ne bırakıldı.

        'ÖZGÜRCE YAŞAYACAK'

        Çiftçi Ahmet Çolak, hindiyi rahmetli annesinin beslediğini ve kesmeye bu yüzden kıyamadıklarını belirterek, "Hindiyi gördükçe annemiz aklımıza geliyor, üzüntü duyuyorduk. Emekli edip gelen görevli arkadaşlara teslim ettik. Artık orada ölene kadar özgürce yaşayacak" dedi.

        TRANSFERİ SAĞLANDI

        Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise nefes alan hiçbir canlının kesilmesini istemediklerini belirterek, "Hindinin yılbaşı eğlencesi olmasını da istemedik. Bizlerde geldik, bu canımızı alıp, ölene kadar özgürce yaşaması için transferini sağladık" diye konuştu.

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