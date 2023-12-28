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        Osmaniye merkezli PKK/YPG operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:59
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        Osmaniye merkezli PKK/YPG operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Osmaniye, Adana, Mersin, İzmir ve Manisa'da tespit edilen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Operasyonda, adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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