Sis ve hızla gelen facia: 11 ölü! Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım durdu. Adalet Bakanı Tunç, "Sakarya'daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 57 yaralıdan 7'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Vali Karadeniz, "İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı araçtan inen yolculara 3. otobüsün çarpması şeklinde olmuş. Olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışıyor" dedi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen katliam gibi 7 aracın karıştığı kazada, 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

3 OTOBÜS, 1 TIR VE 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ AA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

İSTANBUL YÖNÜNDE ULAŞIM DURDU REKLAM Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını ve 7 yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA Adalet Bakanı Tunç, "Sakarya'daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

"ARAÇTAN İNENLERE 3. OTOBÜS ÇARPTI" Vali Karadeniz, "İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı araçtan inen yolculara 3. otobüsün çarpması şeklinde olmuş. 3 başsavcı olay yerinde bulunuyor" diye konuştu.

GÜN AĞARINCA DEHŞET ORTAYA ÇIKTI Günün ağarmasının ardındansa kazanın boyutu objektiflere yansıdı. Kaza fotoğrafları facianın boyutunu ortaya koydu.