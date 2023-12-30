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        Osmaniye'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hamile eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 21:50 Güncelleme: 30.12.2023 - 21:50
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        Osmaniye'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hamile eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Kentte eşi Hediye K'yi öldürdükten sonra aracıyla kaçarken uçuruma yuvarlanan Salim K, yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dün, Cengiz Topel Mahallesi'nde 5 aylık hamile eşi Hediye K. ile tartışan Salim K, tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayarak öldürmüştü.

        Olay sonrası kaçan Salim K'nin kullandığı araç, Mezitli köyü yakınlarında uçuruma yuvarlanmış, yaralı olarak kurtarılan zanlı hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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