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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:46
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen ikamet ve araçlarda narkotik detektör köpeği desteğiyle yapılan aramalarda, 302,98 gram esrar, 49,17 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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