Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de kadınlar arası bocce turnuvası sona erdi

        Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvasını Milli Eğitim Müdürlüğü takımı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de kadınlar arası bocce turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvasını Milli Eğitim Müdürlüğü takımı kazandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliğince düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı.

        Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi Bocce Sahası'nda oynanan final müsabakasında Korkut Ata Üniversitesi takımını 12-9 yenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

        Turnuvanın üçüncülüğü ise OSB takımı elde etti.

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, turnuvada derece elde eden takımlara kupa, sporculara madalya ve hediye verdi.

        Vali Yılmaz, turnuvaya katılan takımları tebrik etti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama
        Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de "Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe" projesi başladı
        Osmaniye'de "Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe" projesi başladı
        Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kollarından "8 Mart Dünya Kadınlar G...
        Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kollarından "8 Mart Dünya Kadınlar G...
        Mahzen-3 Operasyonu'nda 39 tutuklama
        Mahzen-3 Operasyonu'nda 39 tutuklama
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonunda 39 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonunda 39 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonunda 39 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonunda 39 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonunda yakalanan 52 şüpheli adliyede
        Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonunda yakalanan 52 şüpheli adliyede