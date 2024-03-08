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        Mahzen-3 Operasyonu'nda 39 tutuklama

        OSMANİYE merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik Mahzen-3 Operasyonu'nda gözaltına alınan 55 şüpheliden 39'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:55
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        Mahzen-3 Operasyonu'nda 39 tutuklama
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        OSMANİYE merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik Mahzen-3 Operasyonu'nda gözaltına alınan 55 şüpheliden 39'u tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı çalışma yürüttü. Bu kapsamda, il merkezinde 2 ayrı yerel organize suç örgütünün silah ve uyuşturucu ticaretinden kaynaklı çıkar çatışmasından 94 olay tespit edildi. 'Silah ve uyuşturucu ticareti', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak' suçlarından, aralarında suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın da olduğu 55 şüphelinin yakalanması için 4 Mart'ta 1 polis helikopteri, 88 ekip, 320 personel ve 9 özel harekat timinin katılımı ile Osmaniye, Adana ve Gaziantep illerinde Mahzen-3 Operasyonu gerçekleştirildi.

        66 TABANCA VE 40 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 55 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 66 ruhsatsız tabanca, 40 av tüfeği, 940 mermi, 499 av tüfeği fişeği, 44 silah parçası, 189 boş kovan, 31 kesici delici alet, 59 şarjör, 19 ses fişeği, 4 hassas terazi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve bir miktar paraya el konuldu.

        DOSYALAR MARKET ARABASINDA TAŞINDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ile ilgili polisin hazırladığı dosyalar, market arabasıyla taşındı. Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın da aralarında olduğu 39 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheli de savcılık sorgusu sonrası salıverildi.

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