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        Eşi ve akrabası kadını fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı

        OSMANİYE'de, eşi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:50
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        Eşi ve akrabası kadını fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı
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        OSMANİYE’de, eşi E.İ. (27) ile kadın akrabası A.A.'ya (22) zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Suriye uyruklu Luey H., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Suriye uyruklu Luey H.'nin, Suriye uyruklu eşi E.İ. ve kadın akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki kadın kurtarılırken, Luey H. ise gözaltına alındı.

        '70 BİN TL KARŞILIĞINDA SATILDIM'

        Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini söyledi. Luey H.'nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptığını öne süren A.A., 5 ay önce de 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını, 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.

        E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını savundu. İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Luey H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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