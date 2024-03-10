Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi'nde buluşan İbrahim P, Okan O, Kemal Y. ve H.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim P. av tüfeğiyle diğer 3 kişiye ateş açtı.
Ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan Okan O, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçan İbrahim P. ise jandarma ekiplerince olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı.
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