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        Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:05 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:05
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        Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kurtuluş Mahallesi'nde buluşan İbrahim P, Okan O, Kemal Y. ve H.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim P. av tüfeğiyle diğer 3 kişiye ateş açtı.

        Ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan Okan O, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay sonrası kaçan İbrahim P. ise jandarma ekiplerince olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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