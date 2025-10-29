Osmaniye'de yol kenarındaki çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kenarındaki çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGJ 387 plakalı otomobil, Osmaniye-Bahçe kara yolu otoban çıkışı yakınlarında, kontrolü kaybederek yol kenarındaki çukura düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
