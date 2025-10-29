Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de yol kenarındaki çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kenarındaki çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 00:19 Güncelleme: 29.10.2025 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de yol kenarındaki çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kenarındaki çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGJ 387 plakalı otomobil, Osmaniye-Bahçe kara yolu otoban çıkışı yakınlarında, kontrolü kaybederek yol kenarındaki çukura düştü.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 7 yaşındaki çocuk ağabeyinin oynadığı tüfeğin kazara ateş almas...
        Osmaniye'de 7 yaşındaki çocuk ağabeyinin oynadığı tüfeğin kazara ateş almas...
        Kadirli ilçesinde kadınlar belediye kursunda sepet örmeyi öğreniyor
        Kadirli ilçesinde kadınlar belediye kursunda sepet örmeyi öğreniyor
        TÜMOSAN bayisi Börklüler Otomotiv Osmaniye'de yeni plazasını hizmete açtı
        TÜMOSAN bayisi Börklüler Otomotiv Osmaniye'de yeni plazasını hizmete açtı
        Osmaniye'de 18,8 ton çelik hasır çalan 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de 18,8 ton çelik hasır çalan 2 zanlı tutuklandı
        Yapı firmasından vinç ve TIR'larla 18 ton çelik hasır çalan 2 şüpheli tutuk...
        Yapı firmasından vinç ve TIR'larla 18 ton çelik hasır çalan 2 şüpheli tutuk...
        Osmaniye'de 'Yer Fıstığı Festivali' başladı
        Osmaniye'de 'Yer Fıstığı Festivali' başladı