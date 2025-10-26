Habertürk
Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 18,8 ton çelik hasır çalan 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de bir firmaya ait 18,8 ton çelik hasırı çalan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:19 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:19
        Osmaniye'de 18,8 ton çelik hasır çalan 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de bir firmaya ait 18,8 ton çelik hasırı çalan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmanın 18,8 ton çelik hasırının çalınmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi çaldıkları ürünle Hatay'da yakaladı.

        Osmaniye'ye getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

