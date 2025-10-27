Kadirli ilçesinde kadınlar belediye kursunda sepet örmeyi öğreniyor

Osmaniye'de Kadirli Belediyesince "Örerek Öğreniyoruz" sloganıyla düzenlenen kursa katılan kadınlar, doğal malzemeler kullanarak sepet tasarlıyor.

Belediye tarafından Sülemiş Tesisleri'nde düzenlenen kursa, 15-65 yaş arası 60 kadın katıldı.

Kadınlar, usta öğreticiler eşliğinde doğal malzemelerden sepet örmeyi öğreniyor.

Kurs sorumlusu Deniz Ünlü, AA muhabirine, sepet örme mesleğini canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kadınların kurs sayesinde sepet yapmayı uygulamalı öğrendiğini dile getiren Ünlü, "Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor." dedi.

Kursa katılan 57 yaşındaki Dilek Toruk da günlük hayatta kullanmak için ekmek, çamaşır ve piknik sepeti yaptıklarını anlattı.