Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kadirli ilçesinde kadınlar belediye kursunda sepet örmeyi öğreniyor

        Osmaniye'de Kadirli Belediyesince "Örerek Öğreniyoruz" sloganıyla düzenlenen kursa katılan kadınlar, doğal malzemeler kullanarak sepet tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:29 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli ilçesinde kadınlar belediye kursunda sepet örmeyi öğreniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de Kadirli Belediyesince "Örerek Öğreniyoruz" sloganıyla düzenlenen kursa katılan kadınlar, doğal malzemeler kullanarak sepet tasarlıyor.

        Belediye tarafından Sülemiş Tesisleri'nde düzenlenen kursa, 15-65 yaş arası 60 kadın katıldı.

        Kadınlar, usta öğreticiler eşliğinde doğal malzemelerden sepet örmeyi öğreniyor.

        Kurs sorumlusu Deniz Ünlü, AA muhabirine, sepet örme mesleğini canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kadınların kurs sayesinde sepet yapmayı uygulamalı öğrendiğini dile getiren Ünlü, "Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor." dedi.

        Kursa katılan 57 yaşındaki Dilek Toruk da günlük hayatta kullanmak için ekmek, çamaşır ve piknik sepeti yaptıklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        TÜMOSAN bayisi Börklüler Otomotiv Osmaniye'de yeni plazasını hizmete açtı
        TÜMOSAN bayisi Börklüler Otomotiv Osmaniye'de yeni plazasını hizmete açtı
        Osmaniye'de 18,8 ton çelik hasır çalan 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de 18,8 ton çelik hasır çalan 2 zanlı tutuklandı
        Yapı firmasından vinç ve TIR'larla 18 ton çelik hasır çalan 2 şüpheli tutuk...
        Yapı firmasından vinç ve TIR'larla 18 ton çelik hasır çalan 2 şüpheli tutuk...
        Osmaniye'de 'Yer Fıstığı Festivali' başladı
        Osmaniye'de 'Yer Fıstığı Festivali' başladı
        Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavları Osmaniye'de yapıldı
        Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavları Osmaniye'de yapıldı
        Osmaniye'de "Yer Fıstığı Festivali" başladı
        Osmaniye'de "Yer Fıstığı Festivali" başladı