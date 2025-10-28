Osmaniye'de 7 yaşındaki çocuk ağabeyinin oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi'nde M.S. (12) ile kardeşi A.M.E, ahırda buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı.
M.S'nin oynadığı sırada tüfek kazara ateş aldı, A.M.E. vurularak ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.M.E, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, M.S. gözetim altına alındı.
