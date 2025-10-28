Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 7 yaşındaki çocuk ağabeyinin oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

        28.10.2025 - 00:44
        Osmaniye'de 7 yaşındaki çocuk ağabeyinin oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı
        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

        Kurtuluş Mahallesi'nde M.S. (12) ile kardeşi A.M.E, ahırda buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı.

        M.S'nin oynadığı sırada tüfek kazara ateş aldı, A.M.E. vurularak ağır yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı A.M.E, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, M.S. gözetim altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

