Belediye borçları e-belediye üzerinden yapılandırılacak

Osmaniye Belediyesine borcu olan mükellefler borç yapılandırmalarını ebelediye üzerinden online olarak yapabilecekler.

Resmi Gazetede vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yayımlanan karar uyarınca belediyeye borcu olan mükellefler borç yapılandırmalarını ebelediye üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Belediyeye borcu olan mükellefler borç yapılandırma işlemlerini kurum internet sitesinde yer alan ebelediye uygulaması üzerinden yapılabilecekler. Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden internet üzerinden borçları için taksitlendirme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Uygulama sayesinde Covid19 salgını sebebi ile evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız kurumsal internet sitesindeki ebelediye uygulaması üzerinden aşamaları takip ederek borç taksitlendirme işlemlerini hızlı bir şekilde yapmış olacak. Vatandaşlarımızın ayrıca belediyeye olan borçlarını ebelediye uygulaması üzerinden sadece kredi kartı ile ödeyebiliyor” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.