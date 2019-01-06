Aydın, piyasalarda genel anlamda bir durgunluk yaşanmasına karşın OSTİM OSB'deki kimi firmaların savunma sanayisine iş yapmalarının olumlu etkilerini gördüklerini söyledi.
Yüksek enflasyon oranlarının üretimi zorlaştırdığına işaret eden Aydın, ekonominin hareketlenmesi için üretimin önemine dikkati çekti.
Aydın, Türkiye'nin ekonomik krizlere bağışıklığı olmasına karşın son dönemdeki dalgalanmanın biraz daha uzun sürmesini beklediklerini ifade ederek "2019 yılı enflasyon beklentisi yüzde 15,9. Buradan nasıl çıkılacak? Üreterek, ihracat yapılarak, sattıklarımızı yerli imkanlarla imal ederek." diye konuştu.
"UZUN VADELİ STRATEJİK PLAN YAPILMALI"
Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve ithal ettiği sanayi ürünlerini kendisinin imal etmesi için bir yolculuğa çıkması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Bu bir anda olacak şey değil. Örneğin 10 yıl gibi uzun soluklu bir yolculuğa çıkmamız lazım. Yani uzun vadeli stratejik plana ihtiyacımız var. Dişimizi tırnağımıza takarak 10 yıllık süre içinde neleri yapmamız gerektiği konusunda bir öncelik sıralaması oluşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Aydın, gelişmiş ülkelerin büyüme süreçlerinde serbest piyasa ekonomisi anlayışını benimsemediklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Sektörler gelişinceye kadar devletin özel olarak koruyup kolladığı bir dönem var. Gelişmiş ülkelerin tamamında devletin belli sektörlere, firmalara, alanlara ısrarlı desteği oluyor, bu sektörleri kuvözde büyütüyor, uluslararası rekabete hazır hale getiriyor, daha sonra serbest piyasanın şartlarına teslim ediyor. Bu süreci geçirmedikçe ithal ürünleri satın alma mecburiyetiniz ortadan kalkmaz."
Aydın, 2019 yılından beklentilerini de paylaşarak OSTİM'deki kümelere üye firmaların büyük çoğunluğunun ekonomik durgunluktan çıkışı ihracat yapmakta gördüklerini dile getirdi.
Firmaların yurt dışına açılma yönünde çaba sarf ettiklerini anlatan Aydın, "Ticaret Bakanlığımızın verdiği Ur-Ge proje destekleri de önemli. Krizi aşmanın yolu KOBİ'leri desteklemekten geçiyor." dedi.
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