ÖSYM sınav takvimine göre DGS tarihi açıklandı! DGS 2026 ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) yapılacağı tarih resmen netleşti. Ön lisans mezunlarının dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için büyük önem taşıyan DGS, bu yıl da on binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Kariyer planlarını lisans eğitimiyle güçlendirmek isteyen öğrenciler, "2026 DGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...
ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini duyurarak Dikey Geçiş Sınavı’nın tarihini belirledi. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans bölümlerinden mezun adayların lisans eğitimi için kritik öneme sahip olan DGS, her yıl olduğu gibi 2026’da da tek oturum şeklinde uygulanacak. Sınava hazırlanan adayların gözü şimdi DGS başvuru tarihlerinde. Peki, 2026 DGS başvuruları hangi tarihlerde alınacak? İşte ayrıntılar...
DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Yayınlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.