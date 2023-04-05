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Otel odalarında dikkat etmeniz gereken 5 hijyen detayı!

Tatile gittiğinizde konakladığınız otel odaları eviniz kadar hijyenik olmayabilir. Sağlığınız açısından otel odalarında dikkat etmemiz gereken 5 hijyen detayını sizler için derledik.

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  • Otel odalarında dikkat etmeniz gereken 5 hijyen detayı!

    1. KAPI KOLU

    Temas oranı yüksek olan kapı kolu iyi silinmemişse mikrop yuvası olabilir. Yanınızda dezenfektanlı mendil bulundurmak iyi bir tercih olabilir. 
  • Otel odalarında dikkat etmeniz gereken 5 hijyen detayı!

    2. AYAKKABILARINIZI ÇIKARMAYIN VEYA TERLİK KULLANIN

    Otel odasında halı bulunması ve süpürlüyor olması maalesef zeminin yeteri kadar temiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle terlik tercih etmeniz veya ayakkabılarınızı çıkarmamanız daha mantıklı. Halılarda mikrop, mantar ve bakteri gibi canlılar daha uzun süre yaşayabilir.

     
  • Otel odalarında dikkat etmeniz gereken 5 hijyen detayı!

    3. HAVLU VE ÇARŞAFLAR

    Tatile çıkarken eğer gittiğiniz otelin hijyeninden emin değilseniz yanınıza çarşaf ve havlu alabilirsiniz. Aşırı gözükse bile bu eşyaların ne kadar sıklıkla ve nasıl yıkandığını bilemezsiniz.

     
  • Otel odalarında dikkat etmeniz gereken 5 hijyen detayı!

    4. TABAK, BARDAK VE KASELER

    Birçok otel odasında cam bardak bulunur. Bu bardakları kullanmadan önce yıkamanız sağlınız açısından daha iyi olabilir.

     
  • Otel odalarında dikkat etmeniz gereken 5 hijyen detayı!

    5. KAHVE MAKİNELERİ

    Otel odasında su ısıtıcısı veya kahve makinesi bulunabilir. Ancak misafirler bu makineleri temiz kullanmayabilir. Bu nedenle kahve makinesini kullanmak yerine otelin barını tercih etmek isteyebilirsiniz.

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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