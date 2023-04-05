2. AYAKKABILARINIZI ÇIKARMAYIN VEYA TERLİK KULLANIN

Otel odasında halı bulunması ve süpürlüyor olması maalesef zeminin yeteri kadar temiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle terlik tercih etmeniz veya ayakkabılarınızı çıkarmamanız daha mantıklı. Halılarda mikrop, mantar ve bakteri gibi canlılar daha uzun süre yaşayabilir.