Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan'ın 14. günü "İftarda ne pişirsem?" diyenler için pratik iftar menüsü!

Ramazan'ın 14. gününde iftar sofralarına renk katacak birbirinden farklı tarifleri sizler için derledik. İşte, Ramazan'ın 14. gününde kolay ve lezzetli iftar menüsü

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ramazan'ın 14. günü "İftarda ne pişirsem?" diyenler için pratik iftar menüsü! Bugün ne pişirsem?

    TERBİYELİ ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

    Malzemeler

    1 su bardağı yeşil mercimek

    yarım su bardağı erişte

    1 litre su

    1 soğan

    1,5 yemek kaşığı nane

    1 yemek kaşığı  sıvı yağ

    1,5 yemek kaşığı tereyağı

    Tuz

    Terbiyesi için:

    1,5 yemek kaşığı yoğurt

    2 yemek kaşığı un

    1 adet yumurta sarısı

    1 diş rendelenmiş sarımsak

    YAPILIŞI

    - Mercimeği suyun içerisine koyun ve haşlayın daha sonra soğuk sudan geçirin.

    - 1 litre suyu tencereye alın ve kaynatın. İçerisine erişteyi ekleyin, hafif yumuşayınca mercimekleri ekleyin ve karıştırarak pişirin.

    - Terbiyesi için tüm malzemeleri bir kapta pürüzsüz olana kadar çırpın. Çorbanın suyundan iki kepçe alıp terbiyeye ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra terbiye çorbaya ekleyerek karıştırın.

    - Bir sos tavasına tereyağı ve sıvı yağ ekleyin, üzerine küp küp doğradığınız soğanları ekleyip kavurun.

    - Kavrulan soğanlara nane ekleyip tekrar kavurun sonra çorbaya ekleyin. En son tuzu ekleyin ve altını kapatın.

     
  • Ramazan'ın 14. günü "İftarda ne pişirsem?" diyenler için pratik iftar menüsü! Bugün ne pişirsem?

    KABAK SALATASI

    Malzemeler

    3 adet orta boy kabak

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    5 yemek kaşığı süzme yoğurt

    2 diş sarımsak

    Tuz

    Üzeri için:

    1,2 yemek kaşığı tereyağı

    Nane

    Pul biber

    Ceviz

    YAPILIŞI

    - Kabakları güzelce yıkayın ve kurulayın, ardından derin bir kaba rendeleyin. Fazla suyu elinizle iyice sıkın. Zeytinyağını ekleyip 10 dakika kavurun.

    - Derin bir kaseye yoğurt ve ezilmiş sarımsağı ekleyip karıştırın. Ardından kavrulmuş ve soğumuş kabakları ekleyip karıştırın. Baharatları da ekledikten sonra üzerine eritilmş tereyağı gezdirin ve ceviz serperek servis edin.
  • Ramazan'ın 14. günü "İftarda ne pişirsem?" diyenler için pratik iftar menüsü! Bugün ne pişirsem?

    HAHAŞLI BULGUR PİLAVI

    Malzemeler

    3 su bardağı su

    Tuz

    1 su bardağı yarma bulgur

    yarım su bardağı haşhaş

    1 yemek kaşığı tereyağı

    YAPILIŞI

    Suyu geniş bir tencereye alın, tuz ilave edip karıştırın. Kaynayan suya bulgurları ekleyin ve bulgur pişene kadar aralıklarla karıştırın.

    Bulgur yumuşayınca haşhaşı ilave edin. 5 - 6 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. 

    Tereyağını bir kapta eritin pilavın üzerine gezdirin ve servis edin.
  • Ramazan'ın 14. günü "İftarda ne pişirsem?" diyenler için pratik iftar menüsü! Bugün ne pişirsem?

    BELEN TAVA

    Malzemeler

    500 gram kuşbaşı et

    2 adet soğan

    4 adet yeşil biber

    1 adet kırmızı biber

    4 adet domates

    4 diş sarımsak

    Tereyağı

    Sosu için:

    Yarım yemek kaşığı biber ve domates salçası

    Pul biber

    Karabiber

    Kekik

    YAPILIŞI

    Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayın. Bir tepsiye alın ve sosunu ekleyerek güzelce karıştırın. Üzerine tereyağı parçaları ekleyin. Yağlı fırın kağıdı kapatıp fırında 200 derece 1 saat pişirin.

    Piştikten sonra fırın kağıdını alın 5 dakika daha fırnda tutun ve servis edin.

     
  • Ramazan'ın 14. günü "İftarda ne pişirsem?" diyenler için pratik iftar menüsü! Bugün ne pişirsem?

    İRMİK HELVASI

    Malzemeler

    1 su bardağı irmik

    1 su bardapı süt

    Yarım su bardağı su

    1 su bardağı şeker

    60 gram tereyağı

    1 çay bardağı ceviz

    YAPILIŞI

    Tereyağını tencerede eritin, içerisine cevizi ve irmiği ilave ederek kavurun. Şerbeti için başka bir tencereye süt, su ve şekeri koyun eriyene kadar aralıklı karıştırın. 

    İrmiğin rengi altın olunca hazırladığınız şerbeti ilave edin ve irmik suyunu çekene kadar karıştırın. İrmik kıvam alınca ocağın altını kapatın 15 dakika demlemeye bırakın.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.