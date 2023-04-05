TERBİYELİ ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

yarım su bardağı erişte

1 litre su

1 soğan

1,5 yemek kaşığı nane

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Terbiyesi için:

1,5 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 diş rendelenmiş sarımsak

YAPILIŞI

- Mercimeği suyun içerisine koyun ve haşlayın daha sonra soğuk sudan geçirin.

- 1 litre suyu tencereye alın ve kaynatın. İçerisine erişteyi ekleyin, hafif yumuşayınca mercimekleri ekleyin ve karıştırarak pişirin.

- Terbiyesi için tüm malzemeleri bir kapta pürüzsüz olana kadar çırpın. Çorbanın suyundan iki kepçe alıp terbiyeye ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra terbiye çorbaya ekleyerek karıştırın.

- Bir sos tavasına tereyağı ve sıvı yağ ekleyin, üzerine küp küp doğradığınız soğanları ekleyip kavurun.

- Kavrulan soğanlara nane ekleyip tekrar kavurun sonra çorbaya ekleyin. En son tuzu ekleyin ve altını kapatın.