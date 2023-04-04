KAR LEOPARI

Kar parsı olarak da bilinen kar leoparları, kedigillerden Panthera cinsi büyük kedi türüdür. 4 binden az kaldığı düşünülen kar leoparı türü için en büyük tehditlerden birisi avcılık. Daha çok Himalaya bölgesinde görülen kar leoparları, çiftlik hayvanlarını avladıkları için öldürülüyorlar ve doğal avları giderek azalıyor.