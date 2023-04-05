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Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen küçük sırları!

Dünyaca ünlü isimler birçok olayla magazin gündeminde yer alabiliyor. Ancak bazı özellikleri pek çok insan veya hayranları tarafından bile daha önce duyulmamış olabiliyor.

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  • Ünlülerin bilinmeyen küçük sırları! Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen küçük sırları!

    ZENDAYA

    Zendaya, tam bir Harry Potter hayranı. Her gün Harry Potter filmlerinden birisini izlemek Zendaya için adeta bir terapi. İnsanların kendisine deli olduğunu söylemesine rağmen güzel oyuncu her gün en az bir kere Harry Potter izliyor.
  • Ünlülerin bilinmeyen küçük sırları! Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen küçük sırları!

    HENRY GOLDİNG

    "Çılgın Zengin Asyalılar"dan bilinen Henry Golding sinema sektörüne girmeden önce Londra'da kuaför olarak çalışıyordu. Hatta ünlü oyuncunun 2018'de kırmızı halı galasından önce annesinin saçını yaptığı hoş bir fotoğrafı bile var.
  • Ünlülerin bilinmeyen küçük sırları! Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen küçük sırları!

    TOM HARDY

    Yakışıklı ve yetenekli aktör Tom Hardy bir zamanlar rap yapıyordu. 90'larda Tommy No 1 isimli çıkış yapan ünlü oyuncu rap yapmada iyi olmadığını sonradan itiraf etti.
  • Ünlülerin bilinmeyen küçük sırları! Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen küçük sırları!

    OSCAR ISAAC

    Ünlü oyuncu Oscar Isaac'da bir zamanlar müzik yapan aktörlerden birisi. Star Wars ve Dune filmlerinde rol almadan önce müzisyenliğini devam ettiriyordu. The Blinking Underdogs, Green Day ve The Mighty Mighty Bosstones ile çalıştı.
  • Ünlülerin bilinmeyen küçük sırları! Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen küçük sırları!

    TİMOTHEE CHALAMET

    Yetenekli genç oyuncu, bir zamanlar Lil Timmy Tim olarak bilinen bir rapçiydi. "Beni Adınla Çağır", "Dune" gibi baş yapıtlarda oynayan oyuncu rap yapmayı çok seviyor. Hatta aslında rapçi olmak isteğini söylüyor. 
  • Ünlülerin bilinmeyen küçük sırları! Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen küçük sırları!

    THE  WEEKND 

    bir dönem kıyafet  mağazası American Apparel'da çalışan The Weeknd, bir gün yine aynı mağazada çalışırken kendi şarkısı "What You Need" çalıyor. Ancak o zamanlar ünlü olmadığı için kimse şarkıyı bilmiyordu.
  • Ünlülerin bilinmeyen küçük sırları! Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen küçük sırları!

    SALMA HAYEK

    Dünyaca tanınan güzel oyuncu Salma Hayek, kariyerinin en başındayken kendisini giydiren tasarımcıların takmasını istediği pahalı takıları reddetti. Ünlü oyuncu bu sorunu kendi kendine çözdü ve düz siyah elbisesinin açıkta kalan yerlerine geçici kelebek dövmeleri yaparak ikonik bir görüntü yakaladı.
  • Ünlülerin bilinmeyen küçük sırları! Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen küçük sırları!

    DWAYNE JOHNSON

    Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerden tanıdığımız "The Rock" lakaplı Dwayne Johnson, eskiden profesyonel güreşçiydi. Vücuduyla ön plana çıkan ünlü oyuncunun 15 yaşındayken bıyıkları çıktığı için sınıf arkadaşları onu gizli polis bile sanmıştır.

    Ancak tüm bu erkeksi görünümüne rağmen Dwaynw Johnson "erke göğüsü" diye bilinen jinekomastiden muzdaripti. Bu nedenle meme küçültme ameliyatı oldu ve bu durumdan kurtuldu.
  • Ünlülerin bilinmeyen küçük sırları! Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen küçük sırları!

    JENNİFER LAWRENCE

    Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde en yüksek maaşlı kadın oyuncu seçildi. Ancak Jennifer Lawrence'ın kariyerinde yer alan bu başarının arkasında fedakarlıklar da yer alıyor. Güzel oyuncu ortaokulu asla bitiremedi ve diploma alamadı. Oyunculuk kariyeri için 14 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldı.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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