DWAYNE JOHNSON

Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerden tanıdığımız "The Rock" lakaplı Dwayne Johnson, eskiden profesyonel güreşçiydi. Vücuduyla ön plana çıkan ünlü oyuncunun 15 yaşındayken bıyıkları çıktığı için sınıf arkadaşları onu gizli polis bile sanmıştır.

Ancak tüm bu erkeksi görünümüne rağmen Dwaynw Johnson "erke göğüsü" diye bilinen jinekomastiden muzdaripti. Bu nedenle meme küçültme ameliyatı oldu ve bu durumdan kurtuldu.